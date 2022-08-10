Цены на «чёрное золото» опускаются, курс доллара в паре с евро на это почти не реагирует

Нефтяные цены опускаются сегодня утром. Предыдущую сессию рынок завершил в минусе, несмотря на рост в ходе торгов на сообщениях о приостановке поставок энергоресурса из России в страны Восточной Европы.

Как сообщает finmarket.ru, днём ранее стало известно, что 4 августа украинская «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода «Дружба», проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тысяч баррелей нефти в сутки.

Это сообщение поддержало котировки, которые резко пошли вверх, однако к концу сессии рост был ограничен и позднее сошёл на нет на фоне событий вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки. Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и передали его иранской стороне.

Инвесторы сохраняют оптимизм по поводу потенциальной сделки, которая «приведёт к наполнению рынка иранской нефтью, что будет положительно воспринято импортёрами, отказавшимися от закупок нефти из РФ из-за войны на Украине», отметил глава «Sun Global Investments» Михир Кападиа.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен в паре с евро, незначительно опускается к иене. Рынок ждёт публикации статистики по инфляции в Штатах в июле. Опрошенные «Trading Economics» экономисты ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее. При этом прогноз экспертов для потребительских цен без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) предполагает ускорение подъёма до 6,1% с 5,9% в июне.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов среды немного снижается к доллару и подрастает по отношению к евро. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск растёт на 26 копеек, до 60,41 рубля, евро — снижается на 9 копеек, до 61,55 рубля.