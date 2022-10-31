Цены на «чёрное золото» опускаются, рубль в начале торгов снижается

Нефтяные цены на нефть опускаются сегодня на сигналах продолжающегося спада экономической активности в Китае из-за жёстких карантинных мер для сдерживания распространения COVID-19.

Как сообщает finmarket.ru, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе.

PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая.

«Цены на нефть, вероятно, будут расти, поскольку ОПЕК+ будет сокращать добычу, и 5 декабря вступит в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти», - отмечает управляющий директор «Vanir Global Markets» в Сингапуре Джеймс Уистлер, слова которого приводит «Bloomberg».

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов снижается к доллару, евро и юаню: иностранные валюты торгуются около 61,61 рубля, 61,14 рубля и 8,42 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск повышался на 9 копеек, до 61,61 рубля, евро — на 6 копеек, до 61,14 рубля, юань — на 2 копейки, до 8,42 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов. Рынок ждёт заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт 1-2 ноября. Трейдеры уверены, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В результате ставка достигнет уровня 3,75-4% - максимального с декабря 2007 года.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы понять, намерен ли американский ЦБ замедлить темпы ужесточения политики с декабря, пишет газета «Financial Times». Мировая экономика ослабляется, и эксперты уже видят сигналы того, что пик инфляции в Штатах пройден. В связи с этим инвесторы всё чаще высказывают опасения, что ФРС может переусердствовать с подъёмом ставки и спровоцировать чрезмерный спад в экономике.