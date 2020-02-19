Цены на «чёрное золото» поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть сегодня утром поднимаются в среднем на 1%, трейдеры оценивают данные о замедлении скорости распространения коронавируса, также реагируя на новости по снижению добычи в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

Позитивным фактором на мировых рынках стали данные по темпам распространения коронавируса. Так, число новых случаев заражения сократилось за последние сутки до 1,75 тысячи человек с 1,89 тысячи днём ранее, причем снижение показателя отмечается второй день подряд.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три — с летальным исходом. Коронавирус представляет риски для ряда отраслей, включая туризм, торговлю и поставки, что может сказаться на экономике Китая. В связи с этим трейдеры опасаются за спрос на нефть.

Рынки продолжают следить также за ситуацией в Ливии, где добыча упала уже почти в 10 раз — до 123,5 тысячи баррелей в день с нормального уровня в 1,22 миллиона баррелей в день. В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,7535 рубля. По отношению к последней сделке 18 февраля доллар снизился на 5,65 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 1,63 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 3,68 копейки и составил 68,8368 рубля. Однако к официальному курсу евро упал на 25,14 копейки.