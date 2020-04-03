Цены на «чёрное золото» поддерживают курс рубля

Цены на нефть сегодня утром опускаются в пределах 6% после резкого скачка в ходе торгов четверга, свидетельствуют данные торгов.

2 апреля цены на сырьё подскакивали в моменте на десятки процентов после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и РФ сократят её добычу. Цена Brent подскакивала на 40%, до 35,99 доллара за баррель, WTI рос более чем на 25%, до 27,39 доллара за баррель.

Пятничное падение отражает скептицизм рынка по поводу того, будет ли заключено соглашение о по ситуации на рынке нефти между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, американский президент Дональд Трамп отметил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные сокращения добычи нефти.

Аналитики опасаются, что из-за переизбытка нефти на рынке в скором времени может закончиться место для её хранения. «Недостаток складских мощностей может привести к полному обвалу рынка нефти, что имеет решающее значение для мировой экономики, которая сейчас страдает от величайшего экономического шока со времен Первой мировой войны», - сказал агентству «Рейтер» глава аналитического центра «Rystad» Магнус Нисвин.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,3774 рубля. По отношению к последней сделке 2 апреля доллар вырос на 12,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 9,51 копейки и составил 83,7699 руб.

Напомнми, ЦБ РФ не менял официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Таким образом, доллар снизился к официальному курсу, установленному 28 марта, на 35,51 копейки, евро - почти на 2 рубля.