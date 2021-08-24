Цены на «чёрное золото» поддерживают курс рубля

Цены на нефть растут во вторник утром на снижении опасений за перспективы мировой экономики после пандемии, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,21%, до 65,78 доллара.

Как сообщает 1prime.ru, рынок нефти во вторник утром находится в русле общего позитива, связанного с замедлением распространения COVID-19. По данным СМИ, в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, днём ранее не было выявлено ни одного нового случая заражения штаммом «дельта».

Аналитики «UBS Group AG», которых цитирует агентство «Блумберг», в целом позитивно оценивают перспективы нефтяного рынка, несмотря на недавние распродажи под давлением опасений за мировую экономику из-за новых вспышек COVID-19.

Внимание рынков, в том числе сырьевых, на этой неделе также сосредоточено на экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, надеясь услышать подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер. Это повлияет на дальнейшую динамику курса доллара. Она, в свою очередь, может оказать влияние на нефтяные цены.

Доллар сегодня утром несколько дорожает к другим мировым валютам после предыдущего удешевления, свидетельствуют данные торгов.