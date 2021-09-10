Цены на «чёрное золото» поддерживают рубль

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после снижения торговым днём ранее на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционный рост после снижения на 1,5% торговым днём ранее. Такой динамике способствовала статистика по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 сентября, снизились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 423,9 миллиона баррелей. При этом аналитики предполагали, что показатель снизится на 4,6 миллиона баррелей.

Кроме того, снижению цен на «чёрное золото» способствовало заявление государственного управления продовольственных и материальных резервов КНР, которое впервые выставит на аукцион нефть из государственных резервов, чтобы ослабить давление на производственные предприятия из-за роста цен на сырье. Покупателями станут китайские нефтеперерабатывающие предприятия.

Сегодня утром средний курс покупки наличного доллара упал на 12 копеек, средний курс продажи упал на 9 копеек. Курс евро в пятницу утром замедлил рост по отношению к доллару на решениях Европейского центробанка (ЕЦБ), от которого не ждут сюрпризов, свидетельствуют данные торгов.