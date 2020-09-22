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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.20 10:30

Цены на «чёрное золото» подерживают рубль отдальнейшего падения

Цены на нефть во вторник утром растут, восстанавливаясь после обвала в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,48%, до 39,5 доллара за баррель.

Сегодня на нефтяном рынке присутствует коррекция после «распродаж» 21 сентября. По итогам торгов цены на «чёрное золото» упали на 3-4%, что было вызвано опасениями «второй волны» коронавируса в мире и её влиянии на спрос на сырье. Многие страны фиксируют увеличение темпов распространения нового вируса, что вынуждает правительства устанавливать очередные карантинные ограничения.

«У нас была довольно напряженная сессия отказа от риска (накануне)… из-за опасений по поводу того, что новая волна COVID снова начнёт оказывать негативное влияние на спрос. Когда вирус возобновляется, правительства вводят ограничения…. Все это плохо для спроса», — сказал агентству «Рейтер» глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лаклан Шо.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 76,3084 рубля. По отношению к последней сделке 21 сентября доллар увеличился на 19,84 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 27 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке подрос на 1,84 копейк и составил 89,6159 рубля. Тем временем к официальному курсу евро снизился на 39,04 копейки.

 

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