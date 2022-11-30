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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.22 10:30

Цены на «чёрное золото» поднимаются, курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам

Сегодня утром нефтяные цены поднимаются после роста накануне на ожиданиях, что Китай ослабит антиковидные ограничения. Как пишет finmarket.ru, китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трёх месяцев.

«Объявление последовало за беспрецедентными уличными протестами и стало первым сигналом того, что Пекин может рассмотреть ослабление драконовских мер по контролю за распространением коронавируса. Перспектива нормализации ситуации в крупнейшем импортере нефти в мире привела к росту цен на нефть, ставшему первым существенным восстановлением за последние две недели», - отметил старший аналитик «ActivTrades» Рикардо Эвангелиста.

Внимание рынка также направлено на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики «Eurasia Group» считают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,85 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 2,5 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы сегодня в 18.30 мск.

По данным Московской биржи, сегодня утром рубль в начале торгов переходит к росту против доллара, теряет к юаню и укрепляется к евро: инвалюты торгуются около 60,96 рубля, 8,47 рубля и 63,11 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск снижался на 6 копеек — до 60,96 рубля, юань прибавлял 1 копейку — до 8,47 рубля, евро снижался на 9 копеек — до 63,11 рубля. Минутами ранее доллар максимально дорожал до 61,19 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам, участники рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Пауэлл выступит сегодня в 21.30 мск в Центре Хатчинса по фискальной и монетарной политике с прогнозами относительно состояния экономики и рынка труда. Мероприятие также предусматривает ответы на вопросы аудитории. Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями главы ФРС, надеясь получить сигналы относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

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