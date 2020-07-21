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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.20 10:26

Цены на «чёрное золото» помогли укреплению рубля

Мировые цены на нефть сегодня утром несколько растут, инвесторы обратили внимание на новости по разработке и испытаниям вакцины от коронавируса, оценивая перспективы по спросу на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Ранее британский медицинский журнал «The Lancet» сообщил, что вакцина от коронавируса Оксфордского университета успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцина от COVID-19 разрабатывается Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией «AstraZeneca».

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч, а число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 14,3 миллиона. Количество новых случаев заражения в США остаётся выше 60 тысяч после достижения рекорда в 77 тысяч на прошлой неделе, согласно данным университета Джонса Хопкинса.

Инвесторы продолжают оценивать прогнозы по спросу на нефть на фоне ситуации с пандемией и рисков второй волны заражений. Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно отразились на спросе, торговле, производстве и перевозках в первой половине года, в текущем году аналитики прогнозируют снижение мирового ВВП. В свою очередь, такие ожидания влияют и на нефтяной спрос.

«С открытием крупных мировых экономик спрос на нефть должен подняться, особенно если вакцина вскоре станет доступной», — приводит агентство «Рейтер» мнение рыночного аналитика «ThinkMarkets» Фавада Разакзада.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль окреп к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 71,0156 рубля. По отношению к последней сделке 20 июля доллар подешевел на 31,69 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 94,72 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 34,80 копейки и составил 81,3195 рубля. К официальному курсу евро рухнула на 1,07 рубля.

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