Цены на «чёрное золото» пошли вниз, курс рубля снижается

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в рамках коррекции, в том числе под давлением новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

Цены на «чёрное золото» по итогам предыдущей недели увеличились в среднем на 8%, при этом цена Brent поднялась выше 55 долларов впервые с 26 февраля 2020 года. На этом фоне новую неделю инвесторы начали с фиксации прибыли. При этом давление на рынок оказывают возобновившиеся опасения за спрос на топливо на фоне ограничений на передвижения в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, после нового всплеска коронавируса.

Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни. Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей.

«Вспышки COVID снова появляются в Азии, 11 миллионов человек находятся на карантине в китайской провинции Хэбэй… Это привело к некоторой фиксации прибыли сегодня утром», — сказал агентству «Рейтер» аналитик «Axi» Стивен Иннес.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,4399 рубля. По отношению к последней сделке 8 января доллар вырос на 28,49 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке увеличился на 13,91 копейки и составил 90,7391 рубля. К действующему официальному курсу, установленному Банком России ещё 31 декабря 2020 года, американская валюта повысилась на 56,42 копейки, евро - снизился на 5,41 копейки.