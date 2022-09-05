Цены на «чёрное золото» пошли вверх, а евро резко дешевеет в паре с долларом

Нефтяные цены растут сегодня перед заседанием ОПЕК+, трейдеры оценивают возможность сокращения добычи после недавних заявлений министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о возможности такого шага.

Как сообщает finmarket.ru, большинство экспертов всё же полагает, что ОПЕК+ не станет сокращать план добычи нефти на октябрь, отмечает «Bloomberg». Аналитики «JPMorgan» объясняют такое мнение тем, что летний избыток сырья на мировом рынке может быстро превратиться в дефицит.

В Европе энергетический кризис усиливается на фоне остановки поставок российского газа по газопроводу «Северный поток». Вечером 2 сентября «Газпром» сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины «Северного потока» выявило «грубейшие нарушения», и газопровод не будет работать без их устранения.

Незадолго до этого страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Для реализации этого плана страны «группы семи» намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продаётся по цене выше определенного лимита.

«Мы считаем, что решение «Газпрома» продлить остановку поставок по «Северному потоку» с первоначально объявленных трёх дней на неопределенное время неразрывно связано с принятием G7 плана ценового потолка», - отмечает управляющий директор «Vanir Global Markets Pte» Джеймс Уистлер, слова которого приводит «Bloomberg».

Хотя страны G7 стремятся сохранить поставки российских энергоресурсов на мировой рынок, сократив, при этом, доходы России, «в реальности все происходит наоборот», говорит эксперт.

А в это время евро резко дешевеет в паре с долларом на торгах в понедельник на фоне усиления энергетического кризиса в регионе и опасений рецессии, курс фунта стерлингов относительно американской валюты упал до минимума с 1985 года.

Ослабление фунта стерлингов обусловлено ухудшением экономической ситуации в Великобритании в связи со скачком цен на энергоносители. Ситуацию усугубляет неопределенность в отношении политики будущего премьер-министра, а также неспособность Банка Англии взять под контроль инфляцию.

Эксперты не исключают падения курса фунта до паритета в паре с долларом, чего не было за 200 лет с начала валютных торгов, отмечает «The Wall Street Journal».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов понедельника меняется разнонаправленно к доллару и евро, отыгрывая динамику форекса: доллар поднимается в район 60,7 рубля, евро снижается до уровня в 60 рублей. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.08 мск растёт на 8 копеек, до 60,66 рубля, евро снижается на 83 копейки, до 60,01 рубля, при этом юань опускается на 4 копейки — 8,765 рубля. Евро на форексе снижается к доллару и торгуется под отметкой в 0,99 доллара.