Цены на «чёрное золото» пошли вверх, а рубль перешёл к снижению курса

Цены на нефть поднимаются после падения накануне до минимальных более чем за полгода значений.

Как сообщает finmarket.ru, в центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты «Goldman Sachs Group Inc.» скептически оценивают возможность возобновления ядерной сделки в краткосрочной перспективе. При этом они считают, что даже в случае успеха переговоров Тегерана с США и Евросоюзом иранская нефть вернётся на мировой рынок «в лучшем случае в начале 2023 года».

«Настрой рынка остаётся в основном негативным, учитывая перспективы заключения сделки по ядерной программе Ирана при сохранении опасений в отношении спроса на нефть», - отмечает аналитик «ING Groep» в Сингапуре Уоррен Паттерсон, слова которого приводит агентство «Bloomberg».

А в это время доллар США стабилен к евро, дорожает к иене и слабо растёт к фунту стерлингов. Рынок ждёт публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам июльского заседания, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения базовой процентной ставки, и протокол может дать такой же сигнал, полагает аналитик по валютному рынку «MUFG Bank» София Нг, мнение которой приводит «Dow Jones». Это утвердит участников рынка во мнении, что в сентябре ФРС поднимет ставку меньше чем на 75 базисных пунктов, отмечает эксперт.

По данным Московской биржи, рубль после некоторого укрепления на открытии торговой сессии перешёл к снижению курса и против доллара, и к евро. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.06 мск повышается на 22 копейки, до 61,12 рубля, евро — на 8 копеек, до 62,20 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее курс доллара опускался до 60,75 рубля, евро — до 61,83 рубля.