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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.22 10:30

Цены на «чёрное золото» пошли вверх, а рубль продолжил резкое падение

Цены на нефть поднимаются в среду после резкого снижения накануне из-за укрепления доллара США и новой волны опасений, что спрос на энергоресурсы сократится в случае глобального экономического спада.

Как пишет finmarket.ru, инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти, отмечает агентство «Bloomberg».

«Цены на нефть пойдут вверх, как только рынок справится с нынешней тенденцией ухода от рисков, - говорит аналитик «UBS AG Wealth Management» Уэйн Гордон. - Мы видим проблемы с добычей в Северной Африке, мы видим, что страны ОПЕК не могут нарастить добычу в соответствии с увеличивающимися квотами. При этом, если говорить о спросе, он остаётся высоким, если не увеличивается».

Аналитики «Goldman Sachs» полагают, что падение цен на нефть во вторник было чрезмерным.

«Хотя вероятность рецессии в экономике увеличивается, нефтяному рынку ещё рано поддаваться этим опасениям, - говорится в обзоре Goldman. - Глобальная экономика по-прежнему растёт, а темпы повышения спроса на нефть в этом году существенно превысят темпы увеличения ВВП».

В Китае, который восстанавливается после снятия карантинных ограничений, спрос на энергоносители начал расти, отмечают источники «Bloomberg». Потребление бензина и дизельного топлива в стране в июне, по их данным, приблизилось к 90% от уровней июня 2019 года. 

Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе евро, в среду утром остаётся на самом высоком уровне почти за 20 лет после резкого ухода трейдеров от риска днём ранее, свидетельствуют данные торгов.

Днём ранее мировые рынки захватила волатильность, которая поддержала традиционно более надёжный доллар, а опасения вокруг экономики Европы сдержали евро. Во вторник индекс доллара достиг 106,79 пункта, что является самым высоким значением с декабря 2002 года. В то же время, курс евро к доллару опустился ниже 1,03 доллара за евро впервые с того же месяца.

Опасения были связаны с дополнительными рисками для нефтегазового сектора Европы после новостей о забастовках на норвежских месторождениях, что произошло на фоне продолжающегося энергетического кризиса в регионе и высоких цен на газ. Норвежская «Equinor» из-за забастовок приостановила добычу на ряде месторождений, что подтолкнуло цены на газ. А с 11 по 21 июля «Северный поток» остановится на плановые профилактические работы.

А в это время курс евро на старте торгов на Московской бирже поднялся до 66 рублей впервые с 3 июня, а курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 30 мая.  Курс доллара расчётами «завтра» на 10.20 мск растёт на 2,66 рубля, до 63,91 рубля (уже поднимался до 64,95 рубля), евро — на 2,21 рубля, до 65,81 рубля (подскакивал до 66,65 рубля).

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