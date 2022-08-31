Цены на «чёрное золото» пошли вверх, курс рубля немного подрастает

Цены на нефть повышаются в среду, немного восстанавливаясь после обвала накануне.

Как пишет finmarket.ru, эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки до 0,9 млн б/с, следует из отчётности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился «Интерфакс».

Исходя из отчётности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.

Трейдеры тем временем ждут еженедельный доклад Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован позднее в среду.

Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина - более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей, согласно опросу «S&P Global Commodity Insights».

Доллар США дешевеет относительно основных валют в ходе торгов в среду. Курс евро, по данным на 8.49 мск, составляет $1,0037 по сравнению с $1,0015 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты в паре с японской опустилась до 138,44 иены против 138,79 иены на закрытие предыдущих торгов. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,1685 по сравнению с $1,1655 накануне.

Тем временем китайский юань укрепляется к доллару на 0,3%, до 6,8921/$1 по сравнению с 6,9119/$1 на закрытие предыдущей сессии.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов среды немного подрастает к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 59,58 рубля, евро — около 59,98 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск снижается на 9 копеек, до 59,85 рубля, евро — на 2 копейки, до 59,98 рубля, при этом юань торгуется у уровня предыдущего закрытия — 8,668 рубля.