Цены на «чёрное золото» пошли вверх, прихватив за собой рубль

Цены на нефть сегодня утром растут, прошедшее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

Планы Ирака и Казахстана по компенсации недосокращенной этими странами в мае добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, представленные на прошедшем в четверг заседании техкомитета ОПЕК+, поддержали рынок.

В проекте итогового коммюнике встречи также отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в мае составил 87%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объём сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.

«На этой неделе стало ясно, что любая вторая волна не обязательно заставит правительства вернуться к драконовским мерам», — сказала агентству «Блумберг» основательница «Vanda Insights» Вандана Хари. Она также отметила, что рынок успокаивается, когда речь заходит об ограничении поставок нефти со стороны стран ОПЕК+.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 69,5484 рубля. По отношению к последней сделке 18 июня доллар подешевел на 31,41копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта потеряла 6,96 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчёов «завтра» снизился на 28,77 копейки и составил 78,0123 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 28,01 копейки.