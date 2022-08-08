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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.22 10:30

Цены на «чёрное золото» пошли вверх, рубль дешевеет

Нефтяные цены повышаются в ходе сегодняшних торгов после падения по итогам прошлой недели.

Как сообщает finmarket.ru, по итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%. На текущий момент фьючерсы находятся вблизи минимальных отметок за шесть месяцев.

Падение цен на Brent было вызвано низкой ликвидностью и «растущей волной опасений», в том числе по поводу рецессии, политики «нулевой толерантности» Китая к коронавирусу, высвобождением стратегических резервов в США и восстановлением добычи в России, пишут эксперты «Goldman Sachs». Они ухудшили прогнозы цен на нефть в III и IV кварталах 2022 года - до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель. Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как иена и евро, в понедельник утром растёт за счёт продолжающихся ожиданий дальнейшего повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы (США), свидетельствуют данные торгов.

На динамику валют в понедельник оказывает влияние пятничная статистика рынка труда США. Так, безработица в стране в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, в то время как аналитики ожидали сохранения её на прежнем уровне. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось больше прогноза — на 528 тысяч.

По данным Московской биржи, доллар США растёт, евро слегка снижается. Рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании действий российских властей по либерализации регулирования финансового рынка. Доллар при этом оказался на 46,29 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 15,65 копейки выше официального курса.

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