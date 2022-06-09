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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.22 10:30

Цены на «чёрное золото» продолжают повышаться, курс доллара - падает

Цены на нефть продолжили повышаться в четверг утром после роста до максимумов за три месяца накануне. Рынок анализирует статистические данные по объёмам запасов сырья в США и по внешней торговле Китая за май.

Как пишет finmarket.ru, объём китайского экспорта в прошлом месяце подскочил на 16,9% в годовом выражении, показав рост самыми быстрыми темпами с января, показали данные таможенного ведомства КНР. Аналитики при этом ожидали более скромного повышения - на 8%, сообщает «Trading Economics». Китайский экспорт значительно вырос на фоне снятия ковидных ограничений в стране, что позволило заводам и фабрикам возобновить работу, отмечает эксперт «SPI Asset Management» Стефан Иннес. Это может свидетельствовать о дальнейшем повышении спроса на энергоресурсы.

Тем временем доклад Минэнерго США в среду показал недельный рост запасов нефти на 2,02 млн баррелей - до 416,76 млн баррелей. Однако резервы бензина снизились на 812 тысяч баррелей и составили 218,18 млн баррелей.

Падение запасов бензина стало следствием начавшегося автомобильного сезона в США, когда спрос на топливо традиционно высок. По расчётам аналитиков «ANZ», основанным на данных Минэнерго, спрос на нефтепродукты в Штатах составляет порядка 19,5 млн баррелей в сутки, на бензин - 8,98 млн б/с. «Нефтяной рынок навряд ли увидит спад в ближайшие месяцы, поскольку спрос на бензин будет только расти из-за автомобильного сезона», - отметил глава отдела исследований сырьевых рынков «ING» Варрен Паттерсон.

А в это время курс доллара на Московской бирже упал ниже 59 рублей впервые с 25 мая. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.04 мск снижался на 36 копеек — до 59,04 рубля, евро — на 68 копеек, до 62,91 рубля. Минутами ранее доллар падал до 58,63 рубля, евро — до 62,11 рубля.

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