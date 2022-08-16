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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.22 10:30

Цены на «чёрное золото» продолжают снижаться, доллар стабилен к основным валютам

Нефтяные цены продолжают снижаться сегодня после 3-процентного падения накануне на сигналах ослабления спроса в Китае и возросших ожиданиях возврата иранского топлива на мировой рынок.

Как сообщает finmarket.ru, Тегеран накануне направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило «Bloomberg». Ранее представитель иранского МИДа заявил, что основания для подписания соглашения, которое приведёт к ослаблению санкций в отношении страны, могут появиться «в ближайшем будущем».

«Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение макроэкономических прогнозов с учётом слабых статданных из Китая, а также возможность появления на рынке иранской нефти, - отмечает аналитик «RHB Investment Bank Bhd» Шон Лим. - Однако, если иранская сделка будет заключена, наращивание страной добычи нефти займёт некоторое время, поэтому немедленный эффект не будет сильным».

Официальные данные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем годом ранее, - в связи с жёсткими карантинными ограничениями, действующими в стране для сдерживания распространения COVID-19. При этом отчёты о динамике розничных продаж и промышленного производства в КНР за прошлый месяц, также обнародованные 15 августа, оказались хуже прогнозов экспертов.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро, иене и фунту стерлингов. Американская валюта будет оставаться сильной, поскольку Федеральной резервной системе пока рано задумываться о снижении базовой процентной ставки, отмечают аналитики «HSBC». Даже тогда, когда Федрезерв начнёт опускать ставку, это не будет происходить в отрыве от других центробанков, считают эксперты.

«Таким образом, доллар, вероятно, сможет сохранить доминирование, поскольку экономика США лучше справляется с ослаблением глобального импульса к росту», - цитирует «Dow Jones» обзор «HSBC».

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов вторника теряет к доллару и переходит к росту против евро: доллар — по 61,45 рубля, евро — около 62,3 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.13 мск повышался на 22 копейки, до 61,45 рубля, евро снижался на 8 копеек, до 62,27 рубля.

Минутами ранее евро максимально дорожал до 62,54 рубля.

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