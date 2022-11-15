Цены на «чёрное золото» продолжают снижаться, курс рубля следует за ними

Нефтяные цены продолжают снижаться сегодня после 3-процентного падения накануне вслед за ухудшением ОПЕК прогноза спроса на нефть.

Как пишет finmarket.ru, давление на нефтяной рынок также оказывают слабые статданные из Китая, усиливающие пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса. Темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились, розничные продажи снизились впервые за пять месяцев, сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

«Слабые статданные из Китая лишь подтверждают мнение о том, что спрос на нефть в стране будет оставаться слабым до тех пор, пока сохраняются жёсткие карантинные ограничения», - отмечает основатель «Vanda Insights» в Сингапуре Вандана Хари, слова которой приводит агентство «Bloomberg».

Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тысяч баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тысяч б/с, до 101,82 тысячи б/с. Таким образом, ОПЕК прогнозирует, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - ещё на 2,24 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Сегодня свои прогнозы опубликует Международное экономическое агентство (МЭА).

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов повышается против доллара и теряет к евро и юаню: инвалюты торгуются на уровнях 60,50, 62,47 и 8,55 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск снижается на 5 копеек, до 60,50 рубля, евро — повышается на 17 копеек, до 62,47 рубля, юаня — растёт на 2 копейки, до 8,55 рубля.

Доллар США слегка снижался в самом начале торгов на Московской бирже, рубль пытался дорожать в условиях оптимизма на мировых рынках капитала и замедления падения цен на нефть. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 60,6059 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 5,59 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 6,77 копейки - до 62,3677 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 20,77 копейки, евро - на 21,23 копейки.