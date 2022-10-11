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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 10:30

Цены на «чёрное золото» продолжают снижаться, курс рубля тянется за ними

Нефтяные цены продолжают снижаться сегодня утром после падения накануне, вызванного слабыми макроэкономическими данными из Китая.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый «Caixin Media Co.» и «S&P Global», в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений.

Как пишет finmarket.ru, значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.

«Деловая активность в китайском секторе услуг сократилась в сентябре впервые за четыре месяца, поскольку призванные сдержать распространение коронавируса меры подорвали и без того низкий спрос», - написала группа энергетических аналитиков «StoneX».

Тем временем по итогам минувшей недели нефть подорожала более чем на 15% после решения ОПЕК+ снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем. Таким образом коалиция пытается добиться баланса на нефтяном рынке, где ожидается постепенное сокращение спроса на фоне замедления роста мировой экономики, отмечают аналитики рейтингового агентства «Fitch».

«Несмотря на это, мы ожидаем сохранения повышенной ценовой волатильности в краткосрочной перспективе из-за геополитических факторов, которые могут серьёзно повлиять на структуру поставок», - говорится в сообщении «Fitch».

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов вторника снижается против доллара, юаня и евро: иностранные валюты торгуются около 63,3 рубля, 8,68 рубля, евро поднялся выше 62 рублей, впервые с 21 сентября. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.20 мск повышался на 61 копейку — до 63,3 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,68 рубля, евро — на 68 копеек, до 62,1 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара умеренно повышается к корзине основных мировых валют, укрепляясь пятую сессию кряду на ожиданиях новых повышений ставки Федеральной резервной системы. Доллар также поддерживает спрос на защитные активы, усилившийся после выступления глав Международного валютного фонда и Всемирного банка. В ходе совместного мероприятия в понедельник они предупредили о повышающихся рисках глобальной рецессии на фоне замедления темпов роста развитых экономик, рекордной инфляции и повышения процентных ставок.

По оценкам МВФ, государства, на которые приходится около трети мирового ВВП, столкнутся как минимум с двумя кварталами снижения экономики в текущем году и следующем, а к концу 2026 года глобальная экономика потеряет около $4 трлн.

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