Цены на «чёрное золото» проявляют неустойчивость

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются после публикации статистики о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. При этом цена июльских фьючерсов на Brent снижалась на 0,6% - до 35,08 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что спрос на топливо по-прежнему остаётся слабым, даже несмотря на то что различные штаты США сняли ограничения, которые они ввели, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса.

Данные управления энергетической информации Минэнерго за 28 мая показали, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 534,4 миллиона баррелей.

«Выходные Дня памяти (25 мая. - Ред.) не привлекли большое число автолюбителей в США, как надеялись многие быки на рынке», — отметил аналитик «RBC Capital Markets» Кристофер Лоуни, чьё мнение приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 70,6451 рубля. По отношению к последней сделке 28 мая доллар вырос на 16 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 45,61 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 35,57 копейки и составил 78,4532 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 19,21 копейки.