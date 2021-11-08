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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.21 10:30

Цены на «чёрное золото» растут, а доллар дорожает к евро

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на высоком спросе и решении ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,23% — до 82,27 доллара за баррель.

По словам аналитиков «ANZ», которых цитирует газета «Wall Street Journal», государственный поставщик нефти Саудовской Аравии «Saudi Aramco» повысил официальные отпускные цены на декабрь для своих клиентов во всех регионах, что является признаком высокого спроса.

Как пишет 1prime.ru, кроме того, нефтяные трейдеры продолжают отыгрывать недавнее решение ОПЕК+ придерживаться запланированного увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в день, несмотря на призывы к дальнейшему повышению.

Сегодня утром доллар дорожает к евро и иене на росте доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Укреплению доллара к евро и иене способствует рост доходности казначейских гособлигаций США.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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