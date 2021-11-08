Цены на «чёрное золото» растут, а доллар дорожает к евро

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на высоком спросе и решении ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,23% — до 82,27 доллара за баррель.

По словам аналитиков «ANZ», которых цитирует газета «Wall Street Journal», государственный поставщик нефти Саудовской Аравии «Saudi Aramco» повысил официальные отпускные цены на декабрь для своих клиентов во всех регионах, что является признаком высокого спроса.

Как пишет 1prime.ru, кроме того, нефтяные трейдеры продолжают отыгрывать недавнее решение ОПЕК+ придерживаться запланированного увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в день, несмотря на призывы к дальнейшему повышению.

Сегодня утром доллар дорожает к евро и иене на росте доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Укреплению доллара к евро и иене способствует рост доходности казначейских гособлигаций США.