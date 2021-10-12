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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.21 10:30

Цены на «чёрное золото» растут, вытягивая курс рубля

Цены на нефть растут на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса.

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая её лишь постепенно.

«Если цена нефти приблизится к $90 за баррель, ОПЕК, возможно, увеличит добычу больше и попытается успокоить рынок, - говорит аналитик «UBS AG Wealth Management» Уэйн Гордон. - В определенном смысле, динамика нефтяного рынка сейчас зависит от цен на уголь и газ».

Как пишет www.finmarket.ru, аналитики «Citigroup» повысили прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Эксперты полагают, что цена может подскочить и до $90 на фоне «увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой».

Курс доллара к другим мировым валютам в целом стабилен во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. В среду инвесторы ожидают статистику по инфляции в США и протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Главными событиями для валютного рынка на текущей неделе являются данные по инфляции в США, а также публикация протокола сентябрьского заседания ФРС. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в сентябре сохранилось на августовской отметке в 5,3%.

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