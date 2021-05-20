Цены на «чёрное золото» сдерживают опасения по поводу ситуации с коронавирусом, курсы валют меняются незначительно

Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно растут в рамках коррекции после обвала днём ранее, свидетельствуют данные торгов.

В среду цены на нефть падали на новостях о прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке и о росте запасов в США. Марка WTI вечером дешевела более чем на 5% после выхода данных Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли на 0,3%, или на 1,3 миллиона баррелей — до 486 миллионов баррелей.

В четверг рост цен сдерживают опасения по поводу ситуации с коронавирусом в некоторых азиатских странах. Инвесторы также продолжают оценивать перспективы увеличения поставок нефти из Ирана, если переговоры с США окажутся успешными.

Волнение на рынке нефти также усиливается на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых районах Азии и росте слухов о возрождении ядерной сделки с Ираном, отмечает главный экономист «Julius Baer» Норберт Рюкер.

Между тем, по его мнению, ключевыми факторами остаются рост активности в сфере досуга в западных странах и усиление спроса на нефть, которые пока перевешивают негативный эффект новых ограничительных мер ввиду COVID-19 в Азии. «По нашим оценкам, ближе к середине года цены на нефть продвинутся далеко за пределы отметки в $70 за баррель», - говорится в пресс-релизе банка.

Эксперты «ING Group», которых цитирует агентство «Блумберг», тоже достаточно оптимистично оценивают среднесрочные перспективы рынка нефти. По их мнению, во второй половине этого года цена Brent будет в среднем составлять 70 долларов за баррель.

Рубль в начале торгов в четверг мало меняется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. А изменения доллара США и евро в начале торгов незначительные.