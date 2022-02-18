Цены на «чёрное золото» снижаются

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на перспективах увеличения предложения на нефтяном рынке на фоне переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, нефтяные котировки в пятницу утром находятся под давлением перспектив увеличения предложения на рынке «чёрного золота». Инвесторы продолжают следить за переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.

По словами аналитиков «ANZ», которые приводит газета «Wall Street Journal», США и их союзники были близки к возобновлению ядерной сделки с Ираном. «Перспективы потенциального выхода на рынок одного миллиона баррелей в день оказали давление на цены на нефть», — добавили эксперты.

Трейдеры в пятницу также ожидают еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes». За прошлую неделю их число увеличилось на 19, до 516 агрегатов.

Сегодня утром курс доллара растёт к иене, инвесторы ожидают снижения геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 271 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,9854 руб.