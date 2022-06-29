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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.22 10:30

Цены на «чёрное золото» снижаются, а рубль продолжил укрепляться к доллару и евро

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром в рамках коррекции после роста в течение трёх предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, рост нефтяных котировок был обусловлен рядом причин. Одна из самых явных — объявление стран G7 о том, что они собираются рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырьё не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнёрами, или ниже. Также на котировки повлияло заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.

Кроме того, Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 24 июня уменьшились на 3,8 миллиона баррелей, аналитики прогнозировали снижение лишь на 0,1 миллиона.

Инвесторы также ожидают от Минэнерго США публикации в среду вечером еженедельной статистики по запасам нефти, которая не была опубликована на прошлой неделе из-за технического сбоя. Аналитики полагают, что за неделю по 17 июня коммерческие запасы нефти в стране сократились на 3,7 миллиона баррелей, а за неделю по 24 июня — на 0,5 миллиона.

А в это время доллар дорожает к евро и снижается в парах с иеной и фунтом стерлингов после роста накануне, вызванного спросом на защитные активы на фоне опасений по поводу перспектив мировой экономики.

Американская валюта в среду утром находится под давлением предстоящих данных по ВВП США.

Как сообщает Московская биржа, курс доллара на открытии торгов в среду снижается на 13 копеек, до 51,67 рубля, евро — на 23 копейки, до 54,32 рубля.

 

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