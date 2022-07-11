Цены на «чёрное золото» снижаются, курс доллара растёт

Стоимость нефти в понедельник утром снижается, инвесторы по-прежнему опасаются за перспективы вокруг мировой экономики, что может отразиться на нефтяном спросе, при этом базовые факторы остаются поддерживающими, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы начали неделю в осторожном тоне, так как опасения по поводу возможной рецессии сохраняются. Мировые центробанки склонны к повышению ставок для сдерживания рекордной инфляции, что может повлиять на мировую экономику и, следовательно, нефтяной спрос.

Вместе с этим базовые факторы продолжают удерживать нефтяные цены выше 100 долларов за баррель. Рынок остаётся дефицитным на фоне, в том числе, нефтяного эмбарго по отношению к российской нефти и ситуации вокруг свободных производственных мощностей у стран ОПЕК+ для наращивания добычи в соответствии с планом сделки.

«Хотя возможное влияние рецессии на спрос продолжает сдерживать настроения, преобладающее мнение, по крайней мере на данный момент, состоит в том, что долгосрочные структурные перебои, с которым сталкивается нефтяной рынок, поддержат цены», — приводит агентство «Блумберг» мнение управляющего партнёра «SPI Asset Management» Стивена Иннеса.

Сегодня утром курс доллара к евро растёт на фоне сохраняющегося спроса на надежные активы и отказа инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов. Опасения рецессии по-прежнему преобладают на рынке, создавая пессимистичный фон для рисковых активов. Трейдеры полагают, что агрессивная монетарная политика большинства мировых финансовых регуляторов, направленная на сдерживание инфляции, ударит по глобальной экономике.

Российский рынок акций падает на старте торгов понедельника. Как сообщает Московская биржа, рубль сегодня утром торгуется разнонаправленно: слабеет к доллару и укрепляется к евро. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.09 мск рос на 37 копеек, до 61,29 рубля, евро снижался на 31 копейку, до 62,04 рубля.