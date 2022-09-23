Цены на «чёрное золото» снижаются, курс рубля скачет

Сегодня нефтяные цены снижаются, вновь завершая неделю в минусе. Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъёма процентных ставок центробанками по всему миру. В то же время снижение цен сдерживается ожиданиями сокращения предложения на рынке, в том числе, поставок из России.

Как сообщает finmarket.ru, страны ОПЕК могут прибегнуть к дальнейшему сокращению добычи нефти, если рынок продолжит снижаться, поскольку текущий уровень цен сказывается на бюджетах членов картеля, заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва в интервью агентству «Bloomberg» в четверг.

Эксперты «Fitch Solutions» отмечают наличие сигналов ослабления спроса на нефть на физическом рынке. «Прогноз на ближайшую перспективу остаётся высоко неопределенным», - отмечается в обзоре «Fitch».

По данным Московской биржи, курс рубля компенсировал утреннее падение и прибавляет против доллара после ощутимого ослабления в первые часы торгов в условиях низкой ликвидности рынка. Курс доллара расчётами «завтра» на 9.24 мск снижается на 3 копейки, до 58,81 рубля. Курс евро в то же время прибавляет 7 копеек, достигая 57,69 рубля, юаня — теряет 3 копейки, 8,27 рубля.

Ранее утром курс доллара максимально подскакивал до 60,35 рубля, евро – до 58,85 рубля, юань – до 8,40 рубля. Высокая волатильность отмечается второй день подряд, напомним, накануне курс доллара упал на 1,85 рубля, евро — на 2,53 рубля, юань — на 27 копеек.

В ходе сегодняшних торгов доллар слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов, продолжает дешеветь в паре с иеной.