Цены на «чёрное золото» снижаются, на валютном рынке наблюдается коррекция

Мировые цены на нефть несколько снижаются в четверг утром, после значительного роста днями ранее, на данных о росте запасов «чёрного золота» в США и укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает 1prime.ru, трейдеры обратили внимание на данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю неожиданно выросли на 4,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 1,7 миллиона баррелей. До Минэнерго аналогичные данные о росте запасов опубликовал Американский институт нефти (API).

Кроме того, с начала недели доллар укрепился к евро почти на 1%, достигнув максимума с прошлой осени, равно как и индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США). Укрепляющийся доллар делает нефть более дорогой и недоступной в пересчёте на другие валюты.

«Укрепление доллара достигло уровня, который нельзя игнорировать», — сказал агентству «Блумберг» партнёр «Again Capital LLC» Джон Килдафф.

Сегодня утром доллар США и евро снижаются на торгах Московской биржи. Рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков. Курс доллара в четверг утром коррекционно снижается к евро после рекордного с прошлого лета роста торговым днём ранее, свидетельствуют данные торгов.

На валютном рынке в последний день квартала наблюдается коррекция после того, как основные мировые валюты достигли рекордных с 2020 года минимальных значений к доллару.