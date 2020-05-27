Цены на «чёрное золото» тащут рубль за собой

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на фоне неопределенности в сроках восстановления спроса, свидетельствую данные торгов. Давление на котировки оказывают опасения относительно того, как быстро восстановится спрос на топливо, даже несмотря на то, что во многих странах ослабевают карантинные ограничения.

«По предварительным оценкам, спрос на бензин снизился на 30% по сравнению с прошлым годом, поскольку люди предпочитают оставаться близко к дому», - отмечают аналитики «ANZ Research», чьё мнение приводит агентство «Рейтер».

На рынках также присутствуют опасения по поводу ухудшения отношений США и КНР. Американский президент Дональд Трамп заявил 26 мая, что готовится объявить о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга, но не сообщил никаких подробностей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 71,0699 рубля. По отношению к последней сделке 26 мая доллар вырос на 29 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 7 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 14 копеек и составил 77,8909 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 10,55 копейки.