Цены на «чёрное золото» тянут курс рубля за собой

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов «чёрного золота» в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,34%, до 74,28 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы в среду оценивают данные Американского института нефти, согласно которым запасов нефти в США за минувшую неделю выросли на 4,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя. Данные американского Минэнерго о недельных запасах сырья в стране будут опубликованы позднее в среду. Эксперты прогнозируют снижение показателя на 1,652 миллиона баррелей. Однако, если данные Минэнерго США подтвердят показатели API и укажут на рост запасов, а не на снижение, то это будет первое повышение показателя за восемь недель.

В то же время аналитики считают, что снижение цен на «чёрное золото» может быть временным явлением, и скоро они снова вернутся к росту. «Сейчас мы видим паузу, но цены на нефть останутся повышенными. Запасы, особенно в США, по-прежнему довольно ограничены. Если мировые запасы продолжат снижаться, цена на нефть марки Brent вырастет ещё выше — до 85 долларов», — прокомментировал агентству «Блумберг» экономист «Oversea-Chinese Banking» Хоуи Ли.

Курс рубля уже вечером во вторник просел к доллару и евро на фоне негатива в нефтяных котировках и на зарубежных фондовых площадках, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар США стабилен по отношению к евро и японской иене в ходе сегодняшних торгов.