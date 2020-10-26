Цены на «чёрное золото» тянут рубль вниз

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются в пределах 1,9%, опасения за спрос из-за статистики по заражениям коронавирусом сдерживают котировки, также как и планы Ливии о восстановлении добычи, свидетельствуют данные торгов.

Ситуация вокруг темпов распространения коронавируса продолжает сдерживать настроения рынков, что отражается на ожиданиях по спросу на нефть. В ряде стран наблюдается рекордное суточное число новых случаев заражения. В выходные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь побило рекорд, за сутки тогда зафиксировали более 465 тысяч случаев COVID-19.

Риски по второй волне коронавируса усиливают опасения новых карантинных ограничений, которые могут сдержать восстановление мировой экономики. В свою очередь, это отражается и на ожиданиях по спросу на нефть.

Планы Ливии по восстановлению добычи также сдерживают котировки. В пятницу Ливийская Национальная нефтяная компания объявила о прекращении действия режима форс-мажора в нефтеналивных портах Рас-Лануф и Эс-Сидра. Компания также сообщила, что в течение четырёх недель добыча нефти превысит один миллион баррелей в сутки.

«Недавний рост случаев заражения COVID-19 и дальнейшие ограничения в некоторых частях Европы сдерживают настроения из-за опасений по поводу того, что это значит для спроса. Не помогает и тот факт, что Ливия, похоже, будет возвращать поставки на рынок быстрее, чем ожидалось», — пишет агентство «Рейтер», ссылаясь на аналитиков «ING Economics».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 76,4884 рубля. По отношению к последней сделке 23 октября доллар подорожал на 36,34 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 2,17 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 10,64 копейки и составил 90,4611 рубля. Тем временем к официальному курсу евро вырос на 4,69 копейки.