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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 10:30

Цены на «чёрное золото» умеренно растут, доллар США стабилен в паре с евро

Сегодня нефтяные цены умеренно растут в ходе торгов после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Давление на нефтяной рынок по итогам предыдущих торгов оказали превзошедшие прогнозы статданные из США, усилившие опасения по поводу того, что Федеральной резервной системе (ФРС) США потребуется повышать процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидалось, пишет «Trading Economics».

Как пишет finmarket.ru, индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками США. Средний прогноз аналитиков, опрошенных «Trading Economics», предполагал снижение показателя в прошлом месяце до 53,3 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о её ослаблении.

В то же время позитивным фактором для рынка выступает ослабление коронавирусных ограничений в Китае, усиливающее надежду на подъём спроса.

Трейдеры также продолжают оценивать решение ЕС и ряда других стран по потолку цен на российскую нефть. Эксперты «JPMorgan» ожидают лишь небольшого сокращения добычи Россией после вступления в силу механизма ценового потолка. Они понизили прогноз средней цены Brent на 2023 год до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $98 за баррель.

По данным Московской биржи, рубль на старте торговой сессии вторника теряет к доллару и юаню, но растёт к евро: доллар по 62,48 рубля, юань — 8,94 рубля, евро — 65,69 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск растёт на 13 копеек, до 62,48 рубля, юаня — 1,1 копейки, до 8,94 рубля, евро снижается на 31 копейку, до 65,69 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, дорожает к иене, австралийский доллар повышается на итогах заседания Центрального банка страны. Поддержку доллару оказывают опубликованные накануне данные из США, усилившие опасения, что Федеральной резервной системе (ФРС) США потребуется повышать процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидалось, пишет «Trading Economics».

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