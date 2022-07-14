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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.22 10:30

Цены на «чёрное золото» умеренно растут, рубль перешёл к снижению

Цены на нефть умеренно растут в ходе утренней сессии в четверг после слабого подъёма накануне, несмотря на рост запасов топлива в США и опасения рецессии.

Как сообщает finmarket.ru, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные агентством «Bloomberg» аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей.

Кроме того, в среду стало известно, что инфляция в США (индекс CPI) в июне ускорилась до 9,1% с 8,6% в мае, обновив максимум с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения потребительских цен на 8,8%.

По мнению трейдеров, ускорение инфляции повысило вероятность, что Федеральная резервная система США может поднять ставку на июльском заседании сразу на 1 процентный пункт вместо 75 базисных пунктов. Такое резкое ужесточение денежно-кредитной политики может приблизить наступление рецессии в крупнейшей экономике мира.

А в это время курс доллара к мировым валютам растёт, трейдеры продолжают отыгрывать данные о рекордной с 1981 года инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. «Неизменно высокий уровень инфляции увеличивает риск того, что комитет по открытым рынкам ФРС продолжит агрессивно повышать ставки и спровоцирует рецессию. Это становится всё более распространенным сценарием на рынке, и опасения рецессии будут продолжать поддерживать доллар», — заявила агентству «Блумберг» старший экономист «Commonwealth Bank of Australia» Кристина Клифтон.

Доллар США и евро подешевели на Московской бирже сегодня на самом старте торгов, рубль вырос к бивалютной корзине в первую минуту сессии перед началом налогового периода июля. Однако рост рубля был непродолжительным и уже через несколько минут он развернулся вниз в обеих валютных парах.

Рубль в начале торговой сессии четверга перешёл к снижению к доллару и дорожает к евро, обе валюты торгуются в районе 58,6 рубля. Как сообщает Московская биржа, курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск растёт на 32 копейки, до 58,6 рубля, евро — снижается на 41 копейку, до 58,65 рубля.

 

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