Цены на «чёрное золото» умеренно снижаются, а курс доллара незначительно повышается к рублю

Нефтяные цены умеренно снижаются сегодня после небольшого повышения по итогам предыдущих торгов.

Как пишет finmarket.ru, на рынке сохраняются опасения по поводу возможной рецессии в мировой экономике и потенциального введения новых локдаунов в Китае, которые могут ударить по спросу, пишет «Trading Economics». Ограничению предложения способствует в том числе падение добычи нефти в Ливии на фоне политической нестабильности в период, когда производители ОПЕК+ также сталкиваются с проблемами в достижении поставленных целей по добыче.

В то же время вспышка COVID-19 в Пекине усиливает тревоги по поводу введения новых ограничений практически сразу после того, как были сняты предыдущие.

Рынок ждёт еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и официальных данных Минэнерго США.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара умеренно снижается по отношению к евро и растёт по сравнению с японской иеной. Между тем единая европейская валюта находится у минимального значения за четыре недели на уровне $1,04. Снижение стоимости иены усиливает тревоги по поводу неустойчивого состояния японской экономики, пишет «Trading Economics». Иена находится на минимальном уровне к доллару с 1998 года.

А в это время, как сообщает Московская биржа, рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и растёт по отношению к евро. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск растёт на 29 копеек — до 57,09 рубля, евро снижается на 70 копеек — до 59,40 рубля.