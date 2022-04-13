Цены на «чёрное золото» умеренно снижаются, доллар дешевеет в паре с евро

Цены на нефть умеренно снижаются в среду утром после скачка накануне. Инвесторов поддерживают неофициальные данные о росте запасов этого энергоресурса в США на прошлой неделе.

Как пишет finmarket.ru, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 апреля, выросли на 7,8 млн баррелей, показали данные Американского института нефти. Эксперты в среднем ожидали роста на 1,367 млн баррелей, сообщает «Trading Economics». Между тем запасы бензина снизились почти на 5,1 млн баррелей, дистиллятов - на 5 млн баррелей.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени 100,31 доллара за баррель, что на 0,29 (0,29%) доллара меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 6,31 (6,7%) доллара, до 100,6 доллара за баррель.

Участники рынка ждут публикации официальных данных о состоянии запасов нефти в США, которая состоится сегодня в 17.30 мск.

Аналитики «S&P Global Commodity Insights» ожидают недельного увеличения запасов нефти на 300 тысяч баррелей, падения запасов бензина на 800 тысяч баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

А в это время в ходе сегодняшних торгов доллар США дорожает к японской иене и дешевеет в паре с евро. Инвесторы оценивают комментарии представителей ФРС после выхода данных об обновившей многолетний максимум инфляции в США. В начале торгов на Московской бирже доллар США и евро немного снижаются, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов к более заметной динамике.