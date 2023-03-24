Цены на «чёрное золото» умеренно снижаются, стоимость доллара стабильна к евро и опускается к иене

Сегодня утром нефтяные цены умеренно снижаются после падения по итогам волатильной сессии накануне.

Как пишет finmarket.ru, накануне нефть подешевела впервые за четыре сессии на опасениях, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике. Несмотря на это, котировки могут завершить неделю существенным ростом.

«Нефтяной рынок оказался перепродан на прошлой неделе и фьючерсы упали к ключевым уровням поддержки в районе $66 за баррель, - отметили аналитики «Sevens Report Research». - Это открыло путь к восстановлению на этой неделе».

Поддержку котировкам также оказал отчёт Минэнерго США, указавший на резкое сокращение запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.

Как свидетельствуют официальные данные, резервы бензина упали по итогам минувшей недели на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали более умеренное сокращение, на 2,36 млн и 1,5 млн соответственно.

По данным Московской биржи, доллар США умеренно повышался в самом начале торгов, рубль слабел в условиях негативной динамики мировых рынков, в том числе нефтяных цен. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,21 рубля. (+21 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 9,72 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 76,2019 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 20,19 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 26,29 копейки и составил 82,3731 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 10,53 копейки, евро - на 77,21 копейки.

Стоимость доллара в пятницу утром стабильна к евро и опускается к иене, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы монетарной политики, обращая внимание и на внутреннюю макростатистику.