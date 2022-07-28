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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.22 10:30

Цены на «чёрное золото» заметно растут, рубль укрепляется к доллару и евро

Мировые цены на нефть в четверг утром заметно растут, инвесторы оценивают данные минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также решения Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, трейдеры продолжают отыгрывать данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы бензина в стране за неделю по 22 июля упали на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 422,1 миллиона баррелей. Ожидалось уменьшение лишь на 1 миллион.

Также рынки оценивают итоги заседания ФРС США – регулятор второй раз подряд повысил учётную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%. Также в среду прошла пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Как отметил аналитик «VI Investment Corp» Уилл Сунчиль Юнь, которого цитирует агентство «Блумберг», его комментарии помогли снизить инфляционное беспокойство и увеличить спрос на рисковые активы.

Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в четверг утром, пока трейдеры оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка посчитали заявления Пауэлла менее «ястребиными», чем ожидалось, увидев в них намёк на то, что Федрезерв будет медленнее поднимать ставку в дальнейшем, отмечает «Dow Jones».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов четверга умеренно повышается. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.03 мск снижается на 46 копеек, до 59,42 рубля, евро — на 34 копейки, до 60,39 рубля.

 

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