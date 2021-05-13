Цены на картофель и репчатый лук растут больше, чем снижаются – на мороженые куры и сливочное масло

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 4 мая по 11 мая текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 2,1%), репчатый лук (на 1,5), гречневую крупу (на 1,1), морковь, куриные яйца (на 0,8), белокочанную капусту (на 0,7%).

Снижение цен зафиксировано на охлаждённые и мороженые куры, сливочное масло (на 0,4%), яблоки (на 0,3%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.