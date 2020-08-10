Цены на картофель, репчатый лук и капусту продолжают снижаться

В магазинах Мурманской области с 28 июля по 3 августа текущего года отмечено снижение цен на картофель (на 7,7%), репчатый лук (на 3,4), свежую белокочанную капусту (на 2,4), гречневую крупу (на 0,5%).

Но в это же время, как отмечает Мурманскстат, возросли цены на шлифованный рис (на 1,6%), байховый чёрный чай (на 1,1), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.