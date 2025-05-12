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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.25 13:00

Цены на коммунальные услуги могут вырасти на 10 процентов к концу года

Инфляция в сфере услуг ЖКХ в 2025 году может составить 9,5 процента, а в 2026 году — 7,7 процента, сказано в прогнозе социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития России.

Предстоящая масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры в стране может отчасти повлиять на рост тарифов ЖКХ, пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Депутат напомнила, что президент Владимир Путин поручил до 2030 года провести полную модернизацию всей инфраструктуры ЖКХ, которая обойдётся примерно в 4,5 триллиона рублей.

«Треть этих денег выделят из бюджетных и околобюджетных источников, а около трёх триллионов ещё будет нужно где-то взять. Поэтому у нас уже появляются инвестиционные надбавки в тарифах, что тоже влияет на их размер. Однако мы пытаемся добиться, чтобы этот рост цен сопровождался реальными улучшениями и изменениями», — сказала Разворотнева.

Депутат добавила, что Минэкономразвития составило прогноз инфляции в сфере ЖКХ в размере 10 процентов с учётом инвестиционных программ и предстоящей масштабной модернизации. Однако прогнозы далеко не всегда оказываются точными, поэтому не стоит их рассматривать как сбывшуюся реальность, подчеркнула парламентарий.

С июля в стране повысят цены на коммунальные услуги, и Минэкономразвития в прогнозах ориентируется на уже принятые тарифы, рассказал «Парламентской газете» эксперт комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Александр Евсеев. По его словам, в среднем цены на электроэнергию, воду, отопление и вывоз мусора вырастут на 12 процентов, что примерно соответствует прогнозам министерства по инфляции.

«Сейчас уже есть понимание, какими будут тарифы по каждому виду ресурса вплоть до июля 2026 года, потому что уже все спрогнозировано. Регионы сами устанавливают тарифы с учётом минимальной рекомендованной цены ФАС, а дальше могут увеличивать эту цифру по инвестиционным программам. Повышенные тарифы идут на покрытие расходов ресурсоснабжающей организации, зарплаты сотрудникам и поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии», — сообщил Евсеев.

В то же время инфляцию цен на продовольственные товары в 2025 году ведомство оценивает в 5,3 процента, а на непродовольственные товары — 5,4 процента. В прогнозах на 2026-й и 2027 годы министерство пока сохранило базовую оценку инфляции в 4 процента.

Кроме того, согласно прогнозу Минэкономразвития, производители пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в 2025 году оценивают инфляцию цен на свои товары в 9,9 процента, в 2026-м — 4,6, в 2027-м — 4,3.

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