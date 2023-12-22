Цены на куриные яйца не сдаются!

В магазинах Мурманской области с 12 по 18 декабря текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на куриные яйца (на 2,7%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,9), охлаждённые и мороженые куры (на 1,5), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,3), подсолнечное масло (на 1,2), цельное питьевое стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,0), пищевую поваренную соль (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен отмечено на картофель (на 5,1%), сахарный песок (на 3,1), репчатый лук (на 1,2), свежую белокочанную капусту (на 1,0), яблоки, чёрный байховый чай (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 12 по 18 декабря 2023 года в стране выросли цены: на яйца куриные – на 4,6%, консервы мясные для детского питания – на 0,6%, сосиски, сардельки – на 0,5%, колбасы, рыбу мороженую, масло сливочное, сметану, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 0,4%, говядину, баранину и рис – на 0,3%, молоко пастеризованное, творог, смеси сухие молочные для детского питания, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, хлеб ржаной, вермишель, печенье, соль поваренную, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,2%, свинину, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия – на 0,1%.

Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,1%, в том числе на огурцы – 8,2%, капусту белокочанную – 1,6%, помидоры – 1,4%, лук репчатый – 1,3%, морковь – 1,2%, яблоки – 0,9%, картофель – 0,8%, свеклу столовую – 0,7%, бананы – 0,3%.

Снизились цены: на мясо кур – на 0,6%, сахар-песок – на 0,5%, пшено и крупу гречневую – на 0,3%, муку пшеничную – на 0,2%, консервы овощные для детского питания и маргарин – на 0,1%.

ПО данным статистического ведомства страны, с 12 по 18 декабря этого года потребительские цены повысились на 0,18%. С начала декабря цены выросли на 0,45%, с начала года - на 7,12%. Среднесуточный прирост цен с начала декабря составил 0,025%.

А в это время российские производители продуктов питания вынуждены повысить отпускные цены из-за подорожания транспортных услуг, сырья и роста валютного курса. Но это обеспечит наличие товара в магазинах, предотвратит больший рост цен и в будущем позволит даже снизить их, сообщил РИА «Новости» зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.

Производители и дистрибьюторы уведомили ритейлеров о повышении с начала следующего года на 5-20% отпускных цен на широкий перечень товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий, сообщает издание «Коммерсант».