Цены на куриные яйца в магазинах Мурманской области подскочили на 4,8%

В магазинах Мурманской области с 30 ноября по 6 декабря текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на куриные яйца (на 4,8%), яблоки (на 2,1), мороженые и охлаждённые куры (на 1,8), свежую белокочанную капусту (на 1,1), стерилизованное питьевое цельное молоко (на 1,0), сахарный песок (на 0,9), сливочное масло и пшеничную муку (на 0,8), чёрный байховый чай (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизилась средняя цена на морковь (на 1,5%), пшено (на 1,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.