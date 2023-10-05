Цены на мазут для отопительного сезона будут регулировать – Президент РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос введения регулирования цен на мазут, поставляемый для проведения отопительного сезона.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, такое поручение глава государства дал во время совещания с членами кабмина.

Согласно перечню поручений, которое опубликована на сайте Кремля, кабмину также предстоит обеспечить софинансирование расходов Мурманской области и иных регионов РФ на подготовку к отопительному сезону, включая компенсацию расходов, возникших в связи с ростом цен на мазут для теплоснабжения. Кроме того, глава России поставил перед кабмином задачу изучить вопрос введения регулирования цен на мазут.