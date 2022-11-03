Цены на морковь, картофель и яблоки в магазинах региона продолжают снижаться, но по России плодоовощная продукция в среднем подорожала на 1,7%

В магазинах Мурманской области с 25 по 31 октября текущего года наибольшее снижение цен зафиксировано на морковь (на 2,6%), картофель (на 2,1), пищевую поваренную соль (на 1,8), яблоки (на 1,5%).

Как сообщает Мурманскстат, повышение цен наблюдалось на свежую белокочанную капусту (на 3,2%), мороженую неразделанную рыбу (на 2,4), репчатый лук (на 1,8), говядину, кроме бескостного мяса (1,3%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

В этот же период по стране плодоовощная продукция в среднем подорожала на 1,7%, сообщил Росста). За неделю с 18 по 24 октября показатель вырос на 1,5%.

По данным госстатистики, цены на помидоры выросли 6,1%, огурцы - 3,6%, бананы - 2,5%, капусту белокочанную, свеклу столовую - 0,4%. В то же время цены на яблоки снизились на 0,7%, морковь - на 0,5%.

Цены на помидоры в 42 субъектах Российской Федерации выросли на 0,5-5,0%, в 28 субъектах - на 5,1-28,1%. В Магаданской и Новосибирской областях цены не изменились. В 13 субъектах цены снизились на 0,2-4,3%.

Огурцы в 43 субъектах РФ подорожали на 0,2-5,0%, в 20 субъектах - на 5,1-15,1%. В Ненецком автономном округе цены не изменились. В 21 субъекте огурцы подешевели на 0,1-6,1%.

Цены на яблоки в 56 субъектах снизились на 0,1-5,3%. В Карачаево-Черкесской Республике цены не изменились. В 28 субъектах цены на яблоки выросли на 0,2-5,6%.

Морковь в 48 субъектах РФ подешевела на 0,1-12,8%. В 7 субъектах цены не изменились. В 30 субъектах морковь подорожала на 0,1-6,1%.