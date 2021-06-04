Цены на морковь растут, а яблоки подешевели

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах нашего региона с 25 по 31 мая текущего года наибольшее увеличение цен наблюдалось на морковь (на 1,2%), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,9), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5%).

В это же время яблоки подешевели (на 2,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.