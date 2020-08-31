Цены на мороженую рыбу на внутреннем рынке характеризуются незначительным повышением

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 24 по 30 августа текущего года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка характеризовалась тенденцией к незначительному повышению.

На Северо-Западе отмечалось удорожание трески (193 руб./кг, +1,6% за неделю, -25,8% с начала года), пикши (140 руб./кг, +1,4%, -20,5%), скумбрии (118 руб./кг, +2,6%, -14,5%) и сельди (62 руб./кг, +3,3%, -17,3%) за счёт активного экспорта на фоне ослабления курса рубля и постепенного восстановления спроса со стороны потребителей на внутреннем рынке.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,1%. По сравнению с началом года цены остаются ниже на 0,1%.

За январь-июль объём экспорта рыбы и морепродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 3,6%, а его стоимость снизилась на 6,3%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта – мороженой рыбе, уменьшились на 10,9%.

Объём импорта снизился на 12,7%, а его стоимость – на 11,4%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу и филе уменьшились соответственно на 9,4% и 10,3%, но выросли на 4,2% на рыбу мороженую.