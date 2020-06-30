Цены на мороженую рыбу на внутреннем рынке продолжили снижение

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовста, с 22 по 28 июня цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка, в основном, продолжили снижение.

На Северо-Западе возрастающий объём предложения с промысла и высокий уровень нереализованных остатков на фоне нестабильного внешнего и внутреннего спроса обеспечивают устойчивый понижательный ценовой тренд на треску (210 руб./кг, -4,5%), пикшу (130 руб./кг, -3,7%) и скумбрию (135 руб./кг, -0,7%). Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или снижались.

Розничные цены также снижаются. В период со 16 по 22 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную уменьшились на 0,2%. В сравнении с началом года цены остаются выше на 0,2%.