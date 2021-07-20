Цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка продолжили снижение

С 12 по 18 июля текущего года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка сохраняла тенденцию к снижению, следует из данных мониторинга Росрыболовства.

На Северо-Западе в условиях снижения спроса со стороны переработчиков и потребительского рынка, а также поступления значительных объёмов продукции с промысла стоимость трески снизилась 4,4%, до 215 рублей за кг, атлантической скумбрии – на 8,1%, до 170 рублей за кг. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы практически не изменились.