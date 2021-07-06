Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 28 июня по 4 июля текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка сохраняли стабильность.

На Северо-Западе продолжалось снижение оптовых цен на треску и пикшу – на 1,7% и 1,4%, до 225 рублей и 143 рубля за кг соответственно. Цена на скумбрию осталась уровне 185 рублей за кг, на сельдь атлантические – 102 рубля за кг.